«Сергей даже не видел меня на сцене»: Бузова ответила на критику Безрукова после спектакля МХАТа

Как отметила певица, она была бы рада профессиональным советам от звездного коллеги.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая в июне вышла на сцену в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин», ответила на критику актера Сергея Безрукова.

«Сергей даже не видел меня на сцене. Если бы он пришел, посмотрел и дал мне профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна». Ольга Бузова

Как добавила исполнительница, против нее после выхода на сцену была организована самая настоящая травля. По ее словам, нечестно выносить такие суждения, даже не посмотрев на ее игру. Она очень расстроена из-за такого отношения коллег, сообщает портал hellomagazine.com.

Ранее Сергей Безруков выражал радость, что основатель театра Константин Сергеевич Станиславский не дожил до таких времен, когда на сцене появляются персонажи типа Бузовой. Кроме того, нелестно в адрес начинающей актрисы высказывались и некоторые другие театральные звезды.

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