Скрыла фигуру: Федорова в струящихся брюках палаццо и рубашке оверсайз вышла на прогулку

Оксана Федорова остается для многих поклонников первой красавицей. При этом она уже давно не обладает титулом «Мисс Вселенная». Ей в прошлом году исполнилось 43 года, но телеведущая выглядит гораздо моложе многих сверстниц. Она по-прежнему участвует в разных фотосессиях и регулярно появляется на светских раутах. Этим летом звезда проводит время в Сочи, куда привезла всю семью.

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Примечательно, что Оксана успевает не только отдыхать, но и заниматься работой. На днях она дала концерт на Черном море. Победительница конкурсов красоты обладает красивым голосом и порой выступает на сцене. Примечательно, что она всегда подбирает себе женственные образы. В этом сезоне Федорова все чаще отдает предпочтение костюмам. Ранее она отметилась в белоснежном наряде.

А теперь мама двоих детей прогулялась на природе в льняном костюме оверсайз с рубашкой и брюками палаццо. Образ дополнила алая сумка. Примечательно, что струящаяся ткань в тренде. Не так давно Вера Брежнева тоже обзавелась льняными костюмами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Они написали ей множество комплиментов. «Шикарный лук, Оксана. Красотка, нереально красиво выглядите», «Синий цвет вам идет», «Прекрасная Оксана», «Наряд очень стильный», «Вы словно стройнее стали», «Как вы гармонично смотритесь», «Какой костюм, просто фантастика», — прокомментировали пост подписчики звезды.

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