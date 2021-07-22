«Делают ноги бесконечными»: Федорова отметилась в белоснежном костюме с брюками палаццо

Знаменитая победительница конкурсов красоты и телеведущая выбрала модный наряд для появления в Сочи. Образ знаменитости оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

Оксана Федорова многим знакома, так как ранее получила титул «Мисс Россия» и позже стала обладательницей звания «Мисс Вселенная». Однако с короной она ходила не долго. Теперь девушка работает телеведущей, а также участвует в разных мероприятиях. Оксана стала женой и мамой, но это не мешает ей строить карьеру и ухаживать за собой. Поклонники восхищаются ее чувством стиля.

Этим летом Оксана с семьей проводит лето в Сочи. Она не только там отдыхает, но и накануне дала там концерт. Модель обладает хорошими вокальными данным и даже участвовала в шоу «Маска». Для появления на публике в жаркую погоду она облачилась в белоснежный костюм с топом и жакетом. Изюминкой образа стали брюки палаццо, которые в моде не первый сезон. Федорова похвасталась своим нарядом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит русская красавица. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

«Образ шикарный. Оксана выбрала очень актуальные широкие брюки с завышенной талией. Помимо этого у телеведущей очень красивый рифленый топ, но чтобы не опошлить образ она добавила красивый стильный пиджак. С ним лук стал более строгим, подходящим под мероприятие, но при этом не потерял легкость и нежность. Единственный вопрос к сумке. Оксана ее надела как кросс-боди сумку. Но такие модели в принципе уже не морально устарели, их надо носить либо так, как они задумывались изначально — на плече, либо отдать в ресейл платформу.. Смущает выбор цвета сумки — это ядерное красное железо, которое убивает весь образ. Непонятны детали на сумке. Хочется видеть более элегантную модель сумки, например Chanel с бусами или цветком, либо что-то плетёное, либо модель более актуальную. В общем, сумка выбивается и портит всю картину в целом. Когда образ достаточно простой, нужно быть предельно внимательным к акцентам. Сейчас сумка выглядит ядерно и перекрывает лук. Нужно было выбрать что-то лаконичное, чтобы добить эффект, который дает цельный костюм. В целом могу сказать, что Оксана подобрала абсолютно подходящий для нее (и кстати для многих) костюм, в котором присутствуют брюки палаццо. Они делают ноги бесконечными и тонкую талию, Утонченный кроп-топ открывает ключицы и безусловно делает утонченным верх. Ну и завершил костюм удлиненный оверсайз жакет, опять же вытягивающий своими вертикалями силуэт и подчёркивающий изысканность женской фигуры», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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