Оксана Федорова в белоснежном льняном костюме оверсайз приехала с мужем и детьми в Сочи

Победительница конкурсов красоты снова привезла дочку в балетный лагерь. В этом году на российском курорте отдыхает и Лера Кудрявцева.

Оксана Федорова в свое время завоевала титул «Мисс Вселенная». С короной девушка ходила не долго, но для миллионов поклонников она до сих пор остается одной из первых красавиц в стране. Теперь она ведет передачи, часто участвует в концертах и организовывает балы. А вот свободное время брюнетка посвящает семье. На днях она поделилась редкими кадрами с мужем-офицером Андреем Бородиным и детьми.

На машине супруг повез Федорову и малышей в Сочи. Уже второе летом они там проводят жаркие дни. Тем более, дочка Лиза там посещает балетный лагерь, а вот ее брат Федор проводит время с родными. На кадрах модель показала даже их любимую собаку Зевса.

Примечательно, что в Сочи отдыхает и Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Она впервые привезла дочку мАрию в балетный лагерь.

Позже Оксана запечатлелась на природе. Она рассказала, что довольна лагерем, так ка ки дети пристроены и родители могут отдохнуть. При этом 43-летняя звезда предстала в льняном костюме оверсайз белого цвета с брюками палаццо. Она поддержала тренд на легкие ткани и монохром.

«Семья, с ее любовью, верностью и взаимопониманием должна оставаться с нами, как прежде! Ведь именно в ней мы обретаем подлинное счастье…» — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. «Какая дружная семья», «Оксана, как всегда, сногсшибательная», «Правильно, муж всех везет», «Такие чудесные дети», «Крутая компания», «Наряд у вас роскошный», «Вы вообще не стареете», — стали писать подписчики.

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