Кети Топурия покрасовалась в платье-сорочке цвета припыленной розы и халате с перьями

Кети Топурия уже много лет выступает с группой «А’Студио». Она не скрывает, что любит хорошо выглядеть. Не только поклонники, но и стилисты восхищаются тем, как выглядит певица. Девушка также обладает стройной фигурой, поэтому носит самые разные наряды. Но в этом году она снова стала мамой, родив сына Адама. Артистка признавалась, что похудела, но в форму не вернулась, а после поездки на родину в Грузию даже поправилась.

В последнее время Кети часто появляется на публике. Она не скрывает, что подбирает образы, маскирующие изъяны фигуры. Певица на фестивале «Жара» отметилась в комбинезоне, а недавно она примерила костюм оверсайз с шортами-бермудами для прогулки. По всей видимости, артистка решила пополнить гардероб, так как 23 июля она покрасовалась дома в шелковом наряде.

Топурия предстала в платье-сорочке цвета припыленной розы. Она сочетала его с длинным халатом в тон с перьями. Певица подчеркнула фигуру и скрыла талию за счет халат с поясом.

Поклонники признались, что элегантный домашний образ к лицу Кети. Многие написали ей комплименты. «В особняке в таком только и ходить», «Прям роскошно», «Любоваться хочется», «Кети, вы прелестны», «С новым цветом волос сочетается безупречно», «Какая красотка, для мужа нарядилась?» — прокомментировали пост подписчики.

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