Омолодилась: Кети Топурия впервые за долгое время похвасталась новым цветом волос

Кети Топурия уже много лет является солисткой «А’Студио». У нее есть своя армия поклонников. Одни восхищаются ее необычной манерой исполнения, другие в восторге от ее внешности и стиля. Несколько лет назад девушка смогла сильно похудеть. Теперь она старается держать себя в форме. Однако в начале года артистка снова стала мамой. Теперь она растит не только дочку Оливию, но и сына Адама.

После родов Кети быстро вернулась в форму, но недавно она призналась, что после поездки в Грузию опять поправилась. Лишний вес певица умело скрывает, так как знает, какую одежду нужно носить. А 17 июля она неожиданно сменила цвет волос. Еще недавно артистка наращивала длинные волосы. Теперь Топурия снова позировала в каре. При этом она осветлила пряди и добавила бликов.

Поклонники всегда следят за ее преображением. Девушка давно не перекрашивалась. На этот раз ее выбор многих впечатлил. «Передний план особенно удался», «Выглядит богато», «Сразу помолодела», «Какая же красивая, до безумия», «Ой, какая милая!Очень красиво», «Идет», «С короткой стрижкой тебе намного лучше», «Вау, шикарно выглядишь», «Это прическа тебе к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

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