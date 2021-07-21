Поправившаяся Кети Топурия в шортах-бермудах небесного цвета и рубашке вышла на прогулку

Кети Топурия давно выступает на сцене. Она обладает не только сильным голосом, но и привлекательной внешностью. Певица привыкла скрывать личную жизнь, но в прошлом году она вышла замуж. Ее избранником стал дипломат Лев Деньгов. В начале этого года она родила от него сына Льва. Также от прошлых отношений у артистки подрастает дочка Оливия. Солистка группы «А’Студио» вернулась в форму за считанные недели.

Однако Кети весной и летом много путешествовала. После возвращения из родной Грузии она призналась, что поправилась. Позже певица пожаловалась Ляйсан Утяшевой, что лишние килограммы не уходят. На днях она покрасовалась дома в платье в цветочек. Девушка не смогла скрыть выпирающий живот. А вот теперь на новом фото Топурия продемонстрировала костюм, который скрыл изъяны ее фигуры.

Для прогулки артистка выбрала шорты-бермуды и рубашку оверсайз небесного цвета. Кети дополнила образ небольшой сумкой и украшениями из золота.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. «Шикарная», «Невероятная», «Красотка! Всегда мне очень нравилась!», «Крутой костюм», Как вам идет прическа и этот образ«, «Говорили, что поправились, но выглядите прекрасно», «Кети в шортах — это лето», «Выглядите как дива», «Как мне нравится ваш наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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