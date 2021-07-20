Стриженова в укороченном жакете и белоснежной юбке плиссе сделала акцент на тонких щиколотках

Екатерина Стриженова является известной телеведущей и актрисой. Она уже давно ведет передачу «Доброе утро», а также «Время покажет». Многие зрители следят за тем, что носит 53-летняя артистка. Для съемок образы ей подбирают стилисты, поэтому они всегда модные. А вот в обычной жизни Екатерина сама подбирает себе наряды и часто выбирает платья свободного кроя и сарафаны.

Этим летом Стриженова появляется на работе в ярких аутфитах. Недавно она облачилась в белоснежный костюм с жакетом на запах. Также телеведущая успела показать, с чем актуально носить юбку-футляр. Теперь артистка предстала в «Останкино» в ярком, но элегантном наряде. Екатерина в студии позировала в укороченном жакете мятного цвета и белоснежной юбке плиссе. Туфли-лодочки в тон дополнили ее образ.

Телеведущая сделала акцент на тонких щиколотках. Стилист также подобрала цвета, которые оттенили ее загорелую кожу. Поклонники восхитились летним нарядом знаменитости.

«Какие классные цвета», «Жакет умопомрачительный», «Екатерина, вы носите такие красивые юбки», «Вы самая стильная ведущая», «Ваши образы все ярче: чувствуется лето», «Какая у вас фигура», «Стройная и лучезарная», «Мне так нравится юбка, складочки, цвет — идеально», «Вы украшение передачи», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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