Стриженова в юбке-футляре небесного цвета и бархатных лодочках отметилась на работе

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что порой ей приходится ехать на съемки даже в выходные. Артистка ведет несколько передач и каждый раз появляется перед камерой в новых образах. Она не скрывает, что чаще всего для эфиров наряды ей подбирают стилисты, поэтому она выглядит стильно. С наступлением лета ее луки стали более яркими.

На днях Стриженова отметилась в «Останкино» в юбке и рубашке в горох. Наряд был выдержан в нежно-розовом цвете. А 19 июля телеведущая снова появилась на съемках. На этот раз она облачилась в юбку-футляр длины миди небесного цвета. Образ дополнили блузка неонового оттенка и бархатные туфли-лодочки. Прическа с прямыми локонами и макияж в нежных тонах дополнили ее образ.

Наряд подчеркнул талию и тонкие щиколотки 53-летней Екатерины. При этом она призналась, что аутфит для нее подобрала стилист-имиджмейкер Елена Кот.

Поклонники восхитились ярким летним нарядом. Многие отметили, что образ освежил телеведущую. «Какие цвета! Вы прям прелестны», «Какой наряд, юбка прям отлично села», «Блузка такого цвета, прям сочный лук», «Ох, просто летняя красавица», «Всем бы так ярко выглядеть на работе», «Так мне нравятся на вас яркие наряды», «Статуэтка», — прокомментировали пост подписчики.

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