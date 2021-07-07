«Чудесно!»: 53-летняя Стриженова в платье макси свободного кроя прошлась по берегу Волги

Телеведущая проводит летние дни с мужем в Тверской области. Она отметилась в модном наряде на отдыхе.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она также находит силы, чтобы играть в театре. Зрители ее знают по передаче «Доброе утро», а также «Время покажет». Для эфира наряды ей часто подбирают стилисты. Она носит юбки-карандаши, жакеты и платья. Артистка обладает стройной фигурой. Она также выглядит гораздо моложе многих сверстниц. А с помощью нарядов звезда только подчеркивает красоту.

Этим летом Стриженова уже успела побывать в Крыму. А на днях она приехала с мужем Александром в Тверскую область. Там пара разместилась в доме, где также есть баня. Теперь телеведущая наслаждается теплой погодой и ездит с мужем на рыбалку. А 7 июля она поделилась кадрами, на которых гуляет по побережью Волги. Екатерина предстала в платье макси свободного кроя. Яркий наряд оверсайз с цветочным принтом скрыл фигуру звезды, но при этом позволил показать тонкие щиколотки.

Телеведущая предстала без макияжа. Она собрала волосы в небрежный хвостик. Стриженова осталась в восторге от своей прогулки.

«Все чудесно! А день, а какое солнце!» — сказала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие признались, что в простом повседневном наряде ее не сразу узнали. «Какая красотка», «Вам хорошо, рядом с водичкой», «Платье так вас красит», «Вы сама чудо», «Екатерина, вы прям героиня сказок», «Какая красота вокруг вас и вы в ней», «Ой, мне так нравятся ваши наряды», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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