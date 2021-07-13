«На пике популярности»: Стриженова в белом жакете на запах и юбке мидакси подчеркнула талию

Екатерина Стриженова много лет работает на телевидение. Она ведет несколько передач, включая «Доброе утро». Зрители привыкли именно ее видеть первой, когда встают на работу. Однако недавно артистка отдохнула с мужем Александром в Тверской области. Она смогла погулять по побережью реки и порыбачить. На отдыхе телеведущая носила платья свободного кроя, в которых чувствовала себя комфортно.

Но на днях Стриженова вернулась к работу. На этот раз она выбрала броский и необычный наряд. Телеведущая появилась в студии в белоснежном костюме с жакетом на запах и юбкой мидакси. Черный топ и молочные лодочки в тон костюма дополняли образ. 53-летняя артистка выглядела помолодевшей, а благодаря наряду она подчеркнула свою талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина. Многие отметили, что она преобразилась. «Вы отлично выглядите! Какой чудесный костюм!», «Костюм вам очень идет», «Всегда очаравательна Екатерина!», «Красивая и эффектная!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Сочетание черного и белого — достаточно сильный контраст, который относится к драматическому стилю. Но все всегда зависит от пропорций. В данном случае женственный костюм белого цвета занимает большую часть образа, из-за чего нет ощущения вызова и драмы. Скорее, мы наблюдаем некую аристократичность и женственность, которые создают такие элементы, как жакет с мягким запахом, расклешенные рукава. Маленький фрагмент черного топа отзывается в цвете волос, чем делает акцент на лицо. Если говорить о белом цвете в целом, то он актуален каждое лето, а в этом сезоне он вообще на пике популярности — это один из сочных оттенков. Пять с плюсом!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также: