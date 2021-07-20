Нежности под небом: невестка Орбакайте в ультрамодных брюках прогулялась с внуком Пугачевой

У Кристины Орбакайте большая семья. В этом году ее старший сын Никита Пресняков отметил 30-летие. Рыжеволосый парень уже давно женат. Он обрел счастье с Аленой Красновой, которая в свое время была его соседкой по даче. В скором времени пара отметит четвертую годовщину со дня свадьбы. Примечательно, что не торопятся заводить детей. В последнее время пара любит отдыхать на бывшей даче Примадонны или устраивать вечеринки.

Невестка Орбакайте обладает стройной фигурой. Не удивительно, что она работает моделью. При этом недавно Алена окончила престижный вуз. Она следит за трендами и не скрывает, что постоянно пополняет гардероб. 20 июля избранница Никиты облачилась в белый топ-корсаж и брюки клеш в клетку с разрезами. Именно такие брюках находятся на пике популярности в этом сезоне и считаются ультрамодными. Босоножки на каблуке дополнили ее образ.

Краснова в таком наряде отправилась гулять с мужем по вечерней Москве. Наряд визуально сделал ее талию еще тоньше. Пресняков не постеснялся и проявил чувства на публике. Супруги обнялись на камеру.

Поклонники восхитились не только семейной идиллией, но и красотой невестки Орбакайте. «Самая красивая и гармоничная пара», «Какие классные», «Счастье в глазах», «Алена всегда на стиле», «Очень круто выглядит», «Я без ума от этой девушки», «Законно быть такими идеальными?», «Аленка, супермодель», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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