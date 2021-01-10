«Супермодный фасон»: Пугачева, Водянова, Бузова и другие звезды выбрали трендовые брюки клеш

Модный эксперт Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro, как на празднике быть неотразимой, выбирая не платье, а брюки.

В гардеробе современной женщины есть не только платья, но и костюмы. Мода стала настолько универсальной, что брюки теперь зачастую носят без жакета или пиджака. Однако, чтобы образ был стильным, нужно правильно подбирать фасон брюк. О том, как создать модный образ с самым трендовым предметом гардероба в 2021 году рассказала читательницам сайта Teleprogramma.pro топ-модель и блогер Кира Дихтяр.

Так как уже не первый год взгляды модельеров устремились в 80-е, то снова на пике популярности брюки клеш. Мы решили узнать, как нужно носить этот предмет одежды и с чем.

«Тем, кто ищет вдохновения для наступающего года, стоит взглянуть на нашу звездную подборку расклешенных брюк и на то, как их носить в повседневной жизни. Если вы еще не купили этот супер модный фасон брюк, то сделайте это сейчас! Это отличный шанс примерить на себя знаменитый стиль бохо, не выглядя при этом старомодно», — отметила Кира.

Лера Кудрявцева

Так, на съемках фильма мы видели Леру Кудрявцеву в стильном белоснежном костюме с брюками клеш. Телеведущая выглядела элегантно и стильно.

«Многие уже отметили огромное количество дизайнерских коллекций с этим модным силуэтом брюк на последних показах и в лукбуках. Один силуэт может включать в себя много цветов, принтов и тканей, которые можно примерить и адаптировать к своему гардеробу. Надо отметить, что клеш — отличная основа для самых оригинальных и немного безумных нарядов, что так актуально для праздничков», — также пояснила эксперт.

Наталья Водянова

Одной из тех, кто не боится экспериментировать со стилем является Наталья Водянова. Этой зимой она носит курчавую плюшевую шубу с брюками клеш алого цвета, у которых также есть разрез снизу. Образ девушка дополнила фуражкой с козырьком.

«Взгляните на Наталью Водянову в шубе и красных брюках клеш. Прекрасный выбор, который сделает вас звездой любой вечеринки. Сочетание с массивными кожаными ботинками является одним из самых актуальных в этом сезоне, которое к тому же наилучшим образом вписывается в наши погодные реалии», — высказалась блогер.

Ольга Бузова

А вот Ольга Бузова обожает выглядеть броско. Классические наряды она разбавляет чем-то женственным и ярким. Так брючный костюм телеведущая носила с мерцающим топом и ботильонами.

«Брюки клеш хороши еще и тем, что прекрасно сочетаются практически с любой обувью, что подтверждает Ольга Бузова в высоких ботильнах на каблуке. При этом я советую в первую очередь рассматривать сочетания с обувью на платформе или каблуке, так как клеш — это силуэт, который визуально вытягивает силуэт и глупо было бы пренебречь таким плюсом, надевая кроссовки на плоской подошве», — пояснила Дихтяр.

Алла Пугачева

Алла Пугачева в последние годы старается одеваться в молодежном стиле. У нее в гардеробе есть кожаные брюки с молниями снизу. Она уравновесила такую дерзкую вещь клетчатым полупальто.

«Есть тысячи способов носить брюки клеш. Вы можете сочетать их как с обтягивающими, так и с свободными топами. Примеряйте базовые заправленные топы или полупрозрачные топы из лайкры под футболки, кашемировые свитера или легкие рубашки. Все зависит от ткани ваших брюк. Если это брюки из крепового шелка, вы можете надеть их с повседневными и формальными топами, такими как простая белая рубашка или свободный кашемировый свитер», — отметила эксперт.

Добавим, что также у Аллы Борисовны есть классические брюки клеш, которые она надела с блузкой и ботинками. Так наряд выглядел элегантно и лаконично.

«Помните о пропорциях. С этим нестандартным кроем важна хитрая балансировка. Если вы высокая и стройная, то я предлагаю вам носить топы оверсайз, чтобы выглядеть непринужденно и изящно. Это идеальная одежда для вечерних прогулок, так как вы можете дополнить образ, добавив любые аксессуары свежих и ярких цветов. Так как у брюк широкий низ, то я рекомендую вам придерживаться облегающих форм сверху, надевая топы и строгие пиджаки, которые ниспадают прямо», — дала совет модель.

Ани Лорак

Ани Лорак предпочитает носить клеш с лонгливом и золотым бомбером. За счет сапог на платформе она придает образу женственности.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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