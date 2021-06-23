Невестка Орбакайте в воздушном платье из черного шифона запечатлелась с внуком Пугачевой

Никита Пресняков родился в звездной семьей. Однако он редко дает интервью и почти не посещает светские тусовки. Парень сосредоточил внимание на рок-музыке. Ко всему прочему, он готовится принять участие в новом мюзикле. Его поддерживает бабушка Алла Пугачева, а также мама Кристина Орбакайте. Как известно, главной музой артиста является его жена Алена Краснова. Они вместе уже почти четыре года.

Девушка не сидит дома без дела. Она учится на фотографа, а также работает моделью. Невестка Орбакайте обладает привлекательной внешностью. Ко всему прочему, она следит за фигурой. Обычно супруги вместе появляются только на праздниках. Однако 23 июня Алена поделилась редкими кадрами. Они нарядились для какого-то мероприятия. Не исключено, что пара решила побывать на фестивале «Жара», который стартовал в этот день.

Влюбленные оделись в одном стиле. Краснова предстала в воздушном мини-платье из черного шифона. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Девушка завила локоны и сделала неброский макияж. Рядом стоял Никита в косухе, футболке и черных джинсах. Его лук дополняли очки с круглой оправой. Он улыбался, наблюдая за женой.

Пара так и не раскрыла, куда они направились и почему так принарядились. Но поклонники одарили их комплиментами. «Классные», «Какая Алена нежная», «Очень красивое платье», «Идеальная пара», «Никита любуется», — прокомментировали кадры подписчики.

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