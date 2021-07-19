Вся в белом: Орбакайте запечатлела подросшую внучку Пугачевой в шортах-бермудах на прогулке

Кристина Орбакайте уже больше 15 лет счастлива в браке с Михаилом Земцовым. У супругов подрастает дочка Клавдия. Девочка учится в американской школе. Именно в США певица регулярно ездит, так как там у нее есть квартира в Нью-Йорке и дом в Майами. Но в этом году звездная семья приехала в Россию, чтобы отметить день рождения Аллы Пугачевой, а затем и юбилей самой Орбакайте.

Теперь певица снимается в новой части фильма «Любовь морковь». А вот ее дочка в это время часто гостит у бабушки и играет с двойняшками Лизой и Гарри. Наследники Примадонны любят проводить время с родственницей. А накануне Орбакайте прогулялась с наследнице по Москве. Они посетили парк на территории ВДНХ. При этом девятилетняя Клавдия была облачена в белые шорты-бермуды и майку с принтом.

Чуть ранее Кристина отметилась в белоснежном костюме с мужем. По всей видимости, дочка решила одеться в одной цветовой гамме с мамой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. При этом многие одарили ее комплиментами. «Какая хорошенькая девочка», «Ноги такие ровные, мамины — видно сразу», «Клава такая стильная», «Эта улыбка растопит любое сердце», «Погостила у бабушки, теперь гуляет — прекрасное детство», «Клава не перестает радовать», «Кристина, ваша дочка просто чудо», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: