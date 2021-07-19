Акцент на ноги: Нетребко в черном платье-майке и модных мюлях прогулялась по ночному Мадриду

Анна Нетребко не скрывает, что ей нравится проводить время в разных странах. Она давно живет в Вене, но лишь во время пандемии певица смогла несколько месяцев не покидать свою квартиру. Теперь она снова возобновила гастроли. Теперь артистка едва успевает отдыхать. Она уже выступила в Италии, а также в Греции. Не так давно оперная дива несколько дней провела в Неаполе, где дала большой концерт.

Теперь Анна добралась до Мадрида. Там она тоже даст два концерта. Как обычно, свободное время певица посвящает прогулкам, музеям и разным культурно-развлекательным программам. Этим летом она часто облачается в яркие наряды. При этом артистка обладает нестандартной фигурой. Она не умело скрывает свои недостатки. Однако 18 июля Нетребко прогулялась по ночному Мадриду в платье-майке черного цвета и модных мюлях с носком в сетку. Она показала свои стройные ноги.

Оперная дива отведала местную еду и увидела старинные улочки. Она поделилась яркими кадрами в соцсети. Поклонники посчитали, что Анна похудела. Многие пришли в восторг от того, как выглядит звезда.

«Вы бесспорная королева! Хороша и талантлива!», «Вы во всем смотритесь бесподобно», «Какая худенькая», «Платье прям для вас, ноги роскошные», «Миленькая такая», «Очень стильно выглядите», «Красотка, кажется похудели», «Вы прекрасны», «Какая отличная фотка и вы в Мадриде», — прокомментировали кадры подписчики.

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