«Шикарные!»: Нетребко в струящемся платье оверсайз отметилась с красавицей-сестрой в Афинах

Оперная дива провела день с Филиппом Киркоровым и родными. Она устроила фотосессию с родной сестрой, восхитив Хиблу Герзмаву.

Анна Нетребко недавно возобновила гастроли. В прошлом году она переживала, когда начался карантин. Из-за пандемии несколько месяцев артистка была без работы. Но теперь певица снова наслаждается путешествиями и с радостью выходит на сцену. Она уже успела отдохнуть с семьей на море. Недавно женщина выступила в Италии, а также в Афинах. Теперь она наслаждается прогулками по греческим городам.

На отдыхе Анна часто наряжается. Она носит шорты, а также платья свободного кроя. Каждый свой образ певица продумывает до мелочей. В день приезда она насладилась жарой с Филиппом Киркоровым. Теперь к их компании присоединилась сестра звезды Наталья. Они отправились в Акрополь на экскурсию. По словам оперной дивы, там она побывала впервые.

Для прогулки Нетребко облачилась в струящееся платье оверсайз в крапинку. Ее голову покрывал платок. Наряд скрыл все изъяны ее фигуры. А вот сестра артистки облачилась в платье в пол с цветочным принтом.

«Чувствуешь себя здесь почти греческой богиней», — призналась певица.

Поклонникам редко удается увидеть Анну с сестрой. Многие отметили, что они очень похожи. «Сестрички! Шикарные!» — восхитилась Хибла Герзмава. «Обе великолепны! Красавицы!», «Нет слов… а девушка ваша сестра? Очень похожи», «Очень красиво! И Вы, точно, выглядите как богиня!», «Очень хороши! Точно богини!!! Кубанские», «Анна, как верно подмечено! Акрополь — удивительное место!» — прокомментировали пост подписчики.

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