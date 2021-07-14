Скрыла объемы: Анна Нетребко в платье в пол под зебру появилась на публике в Неаполе

Оперная дива поделилась кадрами с репетиции. На сцене она покрасовалась в наряде с анималистическим принтом.

Анна Нетребко является одной из самых известных артисток в мире. Она привыкла много путешествовать и выступать на лучших площадках. Певица повидала самые разные уголки планеты, посетила десятки театров и музеев. Ко всему прочему, она умело подбирает себе образы, за что артистку часто одаривают комплиментами стилисты. Вот уже несколько недель звезда гастролирует по Европе.

Недавно Анна выступила в Афинах. Она удостоилась чести появился на легендарном стадионе, где в свое время прошли первые Олимпийские игры. В свободное время артистка прогуливалась по городу и пробовала местные блюда вместе с Филиппом Киркоровым. А на днях Нетребко приехала в Неаполь. В сарафанах свободного кроя она гуляла по старинным улочкам. А накануне вечером оперная дива появилась на сцене с мужем Юсифом Эйвазов.

Она приняла участие в репетиции, которая началась с гимна Италии, победившей в чемпионате Европы по футболу. Анна выглядела так, будто ее концерт уже начался. Она предстала в платье-балахоне в пол в полоску. Анималистический принт под зебру создал оптический эффект стройности. К такой уловки прибегала и Алла Пугачева.

«Генеральная репетиция к завтрашнему Трубадуру началась с гимна! Поздравим Италию с победой!!! Ура!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Она в очередной раз смогла впечатлить публику своим чувством стиля. «Рада за своего земляка Юсуфа, женат на чудесной женщине, похорошел», «Шикарно! Впечатляюще», «Замечательные и позитивные», «Какая красотка», «Просто божественно выглядите», «Дива наша», — прокомментировали пост подписчики.

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