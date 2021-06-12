«Просто на пике популярности»: Пугачева, Лорак, Бузова и другие звезды выбрали трендовую обувь сезона

Эксперт в области моды, стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала порталу Teleprogramma.pro о самой стильной обуви 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Лето — пора не только мини-юбок, брюк палаццо, платьев и шляпок. Особое внимание представительницы прекрасного пола уделяют обуви. Одни любят носить кеды и кроссовки, другие не могут обойтись без каблуков. О том, какие в этом году босоножки и туфли на пике моды, рассказала читателям портала Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Ксения Бородина

Одной из тех, кто всегда следит за трендами, является Ксения Бородина. Телеведущая обуви всегда уделяет особое внимание Она на одной из музыкальных премий появилась в босоножках в тон платьях с завязками.

«Более или менее модной обувь делают определенные детали. Одних из самых модных деталей, которые добит модного градуса любой обуви своим присутствием, являются завязки. И чем они длиннее, тем лучше — как, например, у Ксении Бородиной», — отметила Тимиряева.

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина тоже может похвастаться хорошим вкусом. Девушка обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать силуэтными платьям, которые носит с босоножками на шпильке. В ее коллекции есть босоножки из завязок, которые в этом сезоне в тренде.

«Модный минимализм вывел на самый пик босоножки, которые вообще состоят из одних завязок. Смотрятся на ноге очень изящно, особенно в сочетании с тонким высоким каблуком, как у Полины», — отметила эксперт.

Яна Рудковская

А вот продюсер Яна Рудковская любит все необычное. Она носит только наряды люксовых брендов, а в ее коллекции обуви только фирменные туфли. В этом году на светских раутах она появляется в прозрачных «туфлях Золушки».

«В модных фаворитах элегантные слингбэки (остроносые туфли с открытой пяткой), особенно с фантазийным или прозрачным каблуком как у Яны Рудковской», — пояснила стилист.

Ани Лорак

Певице Ани Лорак тоже часто приходится появляться на публике. Певица привыкла выглядеть элегантно. Она зачастую носит брючные костюмы, которые сочетает с туфлями. Девушка успела приобрести трендовые босоножки на каблуке с квадратным мысом.

«Акцент на большой палец вообще выделен самостоятельным трендом лета-2021, а модель обуви Ани Лорак еще и с квадратным мысом просто на пике популярности. Эта модель, подаренная вьетнамками, перестала быть пляжной, а смело носится в street style образах», — рассказала Тимиряева.

Виктория Лопырева

Модель Виктория Лопырева много времени проводит в теплых краях. Она носит летние платья и мини-юбки, подчеркивая красоту ног. Девушка выбрала мюли известного бренда на шпильке, которые подходят к любому ее образу.

«Возвращение в моду логомании и транспортных надписей тут же нашло свое отражение и в трендах на обувь. Так что Виктория Лопырева в курсе модных тенденций», — заметила эксперт.

Алла Пугачева

Для многих поклонников Алла Пугачева успела стать иконой стиля. Артистка всегда тщательно выбирает образы для появления на публике. В 72 года она не боится носить каблуки. На празднике Кристины Орбакайте певица появилась в изящном пышном платье и серебристых туфлях на небольшом каблуке. Она сочетала образ с поясом.

«Многие именитые бренды уже несколько сезонов подряд демонстрируют в своих коллекциях серебристую обувь, а если точнее, то цвета расплавленного серебра. И весенне-летний сезон 2021 не стал исключением. Алла Борисовна украсила такой обувью праздничный наряд, а вообще ее можно миксовать и с повседневными комплектами, добавляя полученным аутфитам нотку шика и модного контраста», — высказалась Лариса.

Ольга Бузова

Ольга Бузова смело тратит деньги на новые вещи. Она любит выбирать себе не только наряды и сумочки, но и обувь. Девушка признается, что порой туфли стоят очень дорого. Но для выходов в свет телеведущая любит покупать изысканные вещи. На одной из ковровых дорожек Ольга появилась в прозрачных туфлях с открытым носом.

«Поддержать гламурный стиль помогут босоножки с декором. В противовес минимализму, в модных фаворитах босоножки декорированные стразами, перьями, жемчугом, цепями…Одну из таких моделей мы наблюдаем на ногах Ольги Бузовой», — отметила Тимиряева.

Ксения Собчак

Ксения Собчак тоже следит за трендами и не боится экспериментировать с образами. Телеведущая любит монохромные образы и необычные туфли. Она купила остроносые босоножки с открытой пяткой.

«Если прошлым летом главным фаворитом была обувь с квадратным мысом, то в этом году дизайнеры вернули утерянные позиции остроносым босоножкам», — пояснила эксперт.

Юлия Барановская

Юлия Барановская не боится быть яркой. Ее часто зовут вести разные мероприятия. На одном из концертов она появилась в комбинезоне цвета фуксия и лимонных лодочках.

«Пандемия внесла в жизнь стресс, напряжение и изоляции. И люди захотели вновь испытывать радость, счастье, поэтому в этом году в моде яркие, сочные и даже неоновые цвета. Поэтому, если выбираете лаконичную обувь, то отдавайте предпочтение яркому насыщенному оттенку. Ведь не зря мы все так любим и ждем лета, чтобы насладиться красками и красотой», — высказалась Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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