«Стройный и красивый силуэт»: Алсу в белоснежном платье в пол с разрезами выступила на сцене

Певица выбрала вечерний наряд для третьего выхода на фестивале «Жара». Она впечатлила коллег, а вот стилист-имиджмейкер Аня Морозова нашла ошибки в образе.

Алсу всегда отличалась особым чувством стиля. Девушка выступает на сцене в малых лет. Она давно научилась побирать себе наряды, которые подчеркивают ее фигуру. Однако певица является мамой троих детей. У нее подрастают дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Она хочет быть для них примерной мамой, поэтому не позволяет себе слишком короткие наряды. Но в последнее время артистка позволяет себе одеваться в молодежном стиле, часто носит джинсы клеш и блузки с разрезами.

А на днях Алсу стала одной из гостей фестиваля «Жара». Она подготовила три выступления и успела отметиться на красной дорожке в ярком платье цвета сочной травы. Выступила певица сначала в мини-платье с рукавами-крыльями, а потом в сверкающем силуэтном наряде спела в дуэте с Эмином.

Напоследок Алсу припасла роскошное платье в пол со стразами и разрезом в области декольте, а также на юбке, что позволило ей показать стройные ноги. Крупные серьги-кольца дополнили ее образ.

«Очень красивая, сильно отвлекало от песни», — заверила Марина Газманова. «Какой роскошный образ», — присоединилась телеведущая Олимпиада Тетерич. Ида Достман, Жасмин и другие звезды восхитились образом артистки. А для портала Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Аня Морозова дала свою оценку аутфиту.

«Для этого мероприятия Алсу выбрала белое платье длины макси интересного кроя с разрезами, а также линией страз, которая визуально вытягивает силуэт певицы. На мой взгляд, данный образ не очень гармонирует с внешними данными Алсу. В ее внешности присутствуют как мягкие, так и четкие линии, поэтому хотелось бы больше поддержать это с помощью наряда. Больше добавляют интересный фокус в портретной зоне, но верх платья немного девушку тяжелит. Было бы хорошо, если бы платье имело V-образный вырез. Это позволило бы удлинить шею, вытянуть силуэт и визуально его облегчить. А так образ может смотреться немножечко утяжеленным. У Алсу очень стройный и красивый силуэт, поэтому она может позволить себе эксперименты», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Аня Морозова — стилист-имиджмейкер. Она выпускница МГИМО, окончила Британскую высшую школу дизайна (БВШД), а также «Школу дизайна» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Опыт работы — 4 года.

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