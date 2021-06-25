37-летняя Алсу в платье в пол цвета сочной травы вышла на красную дорожку «Жары»

Алсу является кумиром миллионов людей. Девушка с юных лет выступает на сцене. Ее песни помнят и любят. Более того, она пополняет репертуар новыми треками каждый год. Артистка не скрывает, что главной отрадой для нее являются дети.

Она воспитывает Сафину, Микеллу и сына Рафаэля. Именно с ними она коротала время в самоизоляции в прошлом году. Теперь певица все чаще выходит в свет. Каждый раз она появляется на публике в элегантных образах.

25 июня Алсу приехала на фестиваль «Жара». Это мероприятие в этом году проходит без зрителей. Однако артисты наряжаются и выступают, так как концерт будет снят на видео. На репетиции певица отметилась в джинсах клеш и шелковой рубашке. А вот на красной дорожке она появилась в непривычном образе. Артистка выбрала платье в пол с одним рукавом. Силуэтный наряд цвета сочной травы подчеркнул фигуру 37-летней звезды.

Алсу собрала волосы в низкий хвост и не забыла про золотые украшения. В этот вечер ее лук был самым ярким на ковровой дорожке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. «Какая роскошная», «Впервые вижу вас в ярком платье, супер», Очень летний образ«, «Элегантная и утонченная», «Вы не стареете», — стали писать пользователи Сети.

Добавим, что Алсу подготовила дуэт с Игорем Николаевым. Также на сцене выступят: Наталья Подольская, Григорий Лепс, Жасмин, Инна Маликова, Юлия Ковальчук и другие артисты.

Смотрите также: