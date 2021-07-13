В расцветке «мильфлер»: Муцениеце в платье с открытыми плечами предстала на съемке

Агата Муцениеце уже год живет без мужа. С Павлом Прилучным она рассталась внезапно после почти 10 лет брака. Девушка теперь живет с двумя детьми. Если первое время она переживала из-за таких перемен, то теперь актриса наслаждается своей новой жизнью. Ей регулярно поступают новые предложения по работе. Также она чаще стала менять имидж и одеваться более женственно.

Этим летом Агата не перестает видеться с друзьями и посещать разные мероприятия. При этом девушка каждый раз подбирает новые образы. 13 июля она поехала на съемку. В студии актриса предстала в черном платье длины миди с разрезом. Наряд с ниспадающими рукавами и актуальным принтом «мильфлер» позволил ей открыть линию плеч. Муцениеце грациозно сидела на стуле и едва не столкнулась с камерой.

Поклонники не стали скрывать, что залюбовались девушкой. Наряд подчеркнул все ее достоинства фигуры. Многие одарили экс-жену Прилучного комплиментами.

«Очень красивое платье», «Прекрасная», «Вот это женщина», «Платье вас красит», «Люблю, когда открыто декольте и ноги», «Очень красивая Агата», «Как тобой не любоваться», «Наряд с эффектом вау», «Ваш стиль только улучшился. Тут такая юная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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