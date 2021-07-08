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Девушка-лето: Агата Муцениеце в черном мини-платье оверсайз провела время на природе

Актриса свой выходной посвятила отдыху с друзьями. Она отметилась в одном из самых модных платьев сезона.

Девушка-лето: Агата Муцениеце в черном мини-платье оверсайз провела время на природе
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце уже год является свободной девушкой. После расставания с Павлом Прилучным она решила начать новую жизни. Если первое время девушка сильно переживала, то теперь уверена, что впереди ее ждет новая любовь. Ко всему прочему, она стала чаще заниматься спортом и сменила имидж. В последнее время артистка облачается в женственные наряды. Она признавалась, что ей непривычно носить короткие платья.

Не так давно Агата отметилась в топе и юбке макси розового цвета. Девушка поддержала тренд на яркие цвета. А накануне она провела время на даче у друзей. Весь день актриса наслаждалась теплой погодой на природе и даже устроила соревнования по планке и полакомилась мороженным. При этом Муцениеце была облачена в мини-платье черного цвета с пышными рукавами-фонариками. Наряд оверсайз подчеркнул ее стройные ноги.

Отметим, что кукольные платья свободного кроя актуальны в этом сезоне. Анастасия Шубская, Анна Нетребко и Кети Топурия тоже успели отметиться в таких нарядах.

Не только друзья, но и поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. «Какая красивая», «Мне все больше нравятся твои наряды», «Агата, ваша улыбка вас так красит», «Милота какая», «Ой, милая такая в этом платье», «Хороша», «Такая молодая, а в этом платье вообще подросток», — прокомментировали кадры подписчики.

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