Сама нежность: Стеша Маликова в платье миди с принтом «мильфлер» прогулялась по Санкт-Петербургу

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится дочкой Стефанией. Недавно она окончила МГИМО. Девушка не скрывала, что учеба давалась ей не легко. После школы она даже переживала, что не поступит в престижный вуз. Однако теперь наследница артиста не только с дипломом, но и занимается своим бизнесом. Папа помог ей запустить свою линию одежды. Теперь она в курсе всех трендов. Девушка почти каждый день хвастается новыми образами.

Ранее Стеша примерила платье с модным воротником «Клодин». А вот свой выпускной она отметила, гуляя по Санкт-Петербургу в рваных джинсах и джемпере. Теперь в разгар лета дочка артиста решила посетить музей и насладиться красотами города. Она снова принарядилась. На этот раз молодая бизнесвумен предстала в платье миди с принтом «мильфлер». Наряд подчеркнул ее тонкую талию, а босоножки в стиле Valentino дополнили ее лук.

«В нужном месте, в нужное время, с нужными людьми», — заверила она.

Поклонникам такой нежный летний наряд пришелся по вкусу. Многие одарили девушку комплиментами. «Стефания, вы как девушка из сказок. Такая прелестная», «Какое невероятное платье. Вы прекрасны», «Какая вы красивая», «Какая вы милая!», «А туфли на ножках — вообще отпад», «Когда все идеально», «Платье цвета лета», «Как вам идут такие образы», «Наконец-то без коротких юбок», — прокомментировали пост подписчики.

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