«Я жирная в нем очень»: Бородина на шоппинге облачилась в черное платье-футляр

Ксения Бородина почти шесть лет прожила в браке с Курбаном Омаровым. Однако этим летом супруги перестали жить вместе, а недавно телеведущая объявила, что теперь свободна. Слухи о разводе долго ходили в обществе, но девушка предпочитала их не комментировать. При этом девушка стала чаще выходить в свет, видеться с подругами, а недавно она отдохнула в Армении без дочек.

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Теперь Ксения снова находится в Москве. Она не только ездит на работу, но и обновляет гардероб. 8 июля телеведущая похвасталась льняным костюмом модного цвета. А вечером она отправилась на шоппинг. Сначала девушка пополнила коллекцию обуви. Она была облачена в футболку и шорты с цветочным принтом. А потом Бородина стала подбирать себе новые вечерние луки.

На кадрах из примерочной звезда позирует в силуэтном черном платье-футляре. Она покрасовалась перед зеркалом, но осталась недовольна.

«Мне кажется, я жирная в нем очень», — заявила Ксения. «Мне кажется, я тебя скоро вот так обхвачу ( взяла за талию двумя руками)», — отметила девушка, помогающая ей делать покупки.

Поклонники не согласились с телеведущей. Многие посчитали, что наряд идеально сел на ее фигурку. «Да вы же стройняшка», «Очень смешно, все прекрасно смотрится», «Ксения, какое чумовое платье и сидит прекрасно», «Платье прям шик», «Красотка такая, даже не думайте худеть», «Прелестный лучок», «Для свидания?» — прокомментировали кадры подписчики.

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