Летний оверсайз: Бородина предстала в льняном костюме с широкими шортами цвета фуксии

Ксения Бородина переживает не лучший период в жизни. На днях она подтвердила, что рассталась с Курбаном Омаровым и намекнула на скорый развод. Примечательно, что телеведущая предпочитает не поддаваться грусти. Почти каждый вечер она выходит в свет или видится с подругами. Девушка стала чаще наряжаться. Каждый свой образ она продумывает до мелочей, как настоящая модница.

На днях она похвасталась джинсовой мини-юбкой. Также Ксения успела отметиться в платье в стиле бэби-долл в горох. А 8 июля телеведущая решила похвастаться обновкой. Она предстала на фото в льняном костюме. Рубашка оверсайх и широкие шорты цвета фуксии дополнили белые кроссовки. Бородина подчеркнула свои стройные ноги. К слову, наряды из льна стали в тренде в этом сезоне. Ранее Вера Брежнева похвасталась костюмами из льна.

«Как увидела этот костюм, сразу забрала все цвета. Очень приятный к телу, потому что в составе натуральный лен», — заявила телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения, тем более, что оверсайз стройнит и скрывает изъяны фигуры. «Ксения, зачем Вы фотошопите ноги? Они у вас и так нормальные», «Цвет очень крутой», «Вам очень идет этот сочный цвет», «Куколка, идеал настоящей женщины», «Ксюш, вкус у тебя всегда был отменный», «Ксюша, какая же вы стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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