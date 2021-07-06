«Свободна»: Ксения Бородина вслед за мужем объявила о своем холостяцком статусе

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» не так давно подала на развод. Девушка приняла решение расстаться со своим вторым мужем, бизнесменом и блогером Курбаном Омаровым, еще несколько недель назад, с того момента они живут раздельно и готовятся к разделу имущества через суд.

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Ни Бородина, ни Омаров никак не комментировали свой развод. И лишь сейчас, с приближением дня Х, то есть первого заседания в суде, пока еще муж и жена позволяют себе высказывания на тему личной жизни. Накануне Курбан подтвердил свой статус холостяка, а спустя день это сделала уже и Ксения. Девушку в микроблоге спросили, свободна ли она, и есть ли шансы у поклонников на ее внимание. На что телеведущая лаконично дала понять, что уже не считает себя замужней:

«Я свободна», — написала красотка.

Кстати, первые выходные июля Бородина провела в Ереване. Поговаривают в Сети, что девушка летала в столицу Армении к своему новому бойфренду, бизнесмену-ресторатору Эрику Авагяну.

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