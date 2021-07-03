На родине отца: Бородина в мини-шортах из денима и льняной рубашке отметилась в Армении

Ксения Бородина в последнее время стала реже делится новостями из своей жизни. Порой она пропадает на несколько дней из соцсети. Однако в СМИ появилась информация, что девушка переживает проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым. Они перестали жить вместе. Более того, телеведущая ходит на праздники, вечеринки и концерты в одиночестве или с подругами. Пока в ее дом присылают охапки цветов, она предпочитает отмалчиваться.

На днях Ксения посетила выступление армянского певца Севака Ханагяна. А позже она поделилась кадрами из самолета. Девушка решила уехать в столицу Армении Ереван. Как известно, она наполовину армянка по отцу. По всей видимости, брюнетка решила провести отпуск без детей, хоть и делает это редко. Она запечатлела себя в отеле. Бородина предстала в мини-шортах из денима и льняной рубашке белого цвета с топом.

Она отправилась расслабляться у бассейна, где была вечеринка. Ксения насладилась свежими фруктами. Она наблюдала за тем, как веселятся другие люди.

Поклонники сочли, что телеведущая хочет побыть без родных, поэтому и уехала их страны. Многие одарили ее комплиментами. Не исключено, что в ее отсутствие за детьми приглядывает Курбан. В последнее время он проводил много времени с сыном от первого брака.

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