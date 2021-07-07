Стильный деним: Бородина в песочной блузке и мини-юбке с рюшами подчеркнула стройные ноги

Телеведущая недавно заявила, что является свободной девушкой. Теперь она все чаще выбирает женственные образы для прогулок и выходов в свет.

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо разбирается в отношениях. Уже длительное время она ведет шоу «Дом-2». За минувшие годы девушка постройнела. А теперь у нее подрастают дочки: 12-летнюю Марусю от первого брака и пятилетнюю Теону от Курбана Омарова. Несмотря на то, что в начале отношений она едва не ушла от мужа, они счастливо жили последние годы. Но недавно телеведущая объявила, что теперь свободна.

Примечательно, что Ксения предпочитает не сидеть дома. Почти каждый вечер она выходит в свет. 38-летняя девушка наряжает то в платья по фигуре, то в элегантные костюмы. Она всегда следила за модой, но после разрыва отношений с Курбаном стала наряжаться не только для поездок на работу, но и прогулок. А накануне Бородина запечатлела себя в гардеробной. Она облачилась в блузку песочного цвета и мини-юбку с рюшами из денима.

Наряд подчеркнул ее фигуру и особенно загорелые ноги. Ко всему прочему, деним в тренде этим летом. Не так давно телеведущая призналась, что похудела. Ее вес меньше 50 килограммов.

Поклонники оценили летний лук девушки. При этом многие сочли, что она слишком стройная. «Совсем исхудала», «Ноги как у старшей дочери», «Юбка классная», «Очень круто выглядите! Но не худейте больше», «Сначала шорты крутые были, теперь юбка», «Хорошеете на глазах», «Ох, эти чудные ножки», «Красота во плоти», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: