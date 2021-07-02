Бородина в платье-сорочке из черного шелка и белом жакете повеселилась на концерте армянского певца

Ксения Бородина уже несколько недель держит поклонников в неведении. Она перестала жить с мужем Курбаном Омаровым. В СМИ сообщили, что телеведущая подала на развод. Однако сама девушка предпочитает отмалчиваться. При этом то и дело она хвастается роскошными букетами цветов. Сначала фанаты были уверены, что так муж вымаливает перед ней прощение. Теперь некоторые поклонники заподозрили, что это может быть тайный воздыхатель.

Обычно Ксения не часто выходит в свет. Однако на фоне слухов о разводе она почти каждый вечер проводит вне дома. Телеведущая видится с подругами, посещает вечеринки. Каждый раз она наряжается в женственные наряды. 2 июля Бородина снова покинула свое семейное гнездышко. Она покрасовалась в черном платье-сорочке из шелка и босоножках в тон на шпильках. Лук дополнил белый жакет с принтом.

Телеведущая отправилась на концерт Севака Ханагяна, также известного как Sevak. Он является армянским певцом и даже представлял свою страну на конкурсе «Евровидение» в 2018 с песней Qami.

Ксения решила оторваться. Она подпевала артисту и танцевала. За столиком в VIP-ложе можно было увидеть блюда с фруктами и ягодами. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие посчитали, что она похорошела и одарили ее комплиментами. «Ох, какая красота», «Вы все краше», «Цветет на глазах», «Вашему стилю можно позавидовать», «Какая элегантная», — прокомментировали кадры подписчики.

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