«Хорошо корректируют»: Бородина в ультрамодных джинсах-трубах и жакете появилась на вечеринке

Ксения Бородина переживает не лучшие времена. Она перестала жить вместе с мужем Курбаном Омаровым. О разладе в отношениях пара пока умалчивает, но ходят слухи о скором разводе. Примечательно, что телеведущая не собирается грустить. Она призналась поклонникам, что впадать в уныние не будет, так как переживает любые трудности легко. В последнее время она все чаще видится с подругами и выходит в свет.

Примечательно, что Ксения всегда отличалась элегантностью. Она не скрывает, что ее стиль со временем изменился. Светская львица следит за трендами. Так 29 июня она отправилась на праздник к подруге Аиде. В клубе звезда появилась в джинсах-трубах и топе с декольте. Образ дополнил черный жакет. Бородина пришла с воздушными шарами. Весь вечер она веселилась в компании других девушек.

Поклонники восхитились тем, как выглядела телеведущая. Многие отметили, что лаконичный образ ее только украсил. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Джинсы-трубы очень модные в этом сезоне. Они идут в двух вариантах. На Ксении вариант с высокой посадкой. Такой вариант визуально удлиняет ноги. За счет достаточно просторных штанин очень хорошо корректируют наличие дефекта ног. Если джинсы с низкой посадкой, делают акцент на бедра, что позволяет визуально расширить их. Надо помнить, что в этом случае визуальный эффект удлинения ног теряется», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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