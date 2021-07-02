«Делает хрупкой»: Оксана Федорова в черном платье макси с разрезами посетила Большой театр

Оксана Федорова около 20 лет назад носила корону как «Мисс Вселенная», но с титулом ей вскоре пришлось попрощаться. Она стала телеведущей, но также по-прежнему часто участвует в фотосессиях и светских раутах. В 43 года мама двоих детей обладает стройной фигурой, а также моложавым видом. Она не только следит за собой, но и облачается в женственные наряды, подчеркивающие ее достоинства.

На днях Оксана отметилась в белом платье со шлейфом и летним принтом на съемках. Она восхитила поклонников своей статью. А вот 1 июля девушка решила посетить Большой театр. Она отправилась любоваться постановкой в черном платье с разрезами и жакетом на завязках вместо пуговиц. Ее монохромный лук разбавили туфли-лодочки цвета фуксия. Федорова распустила волосы, а также надела колье.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. При этом многие одарили комплиментами ноги звезды. А для портала Teleprogramma.pro наряд Федоровой оценила стилист-имиджмейкер Аня Морозова.

«На этот раз Оксана Федорова выбрала total black look и дополнила его яркими акцентными лодочками с черной деталью. В принципе, образ смотрится гармонично, но Оксана допустила ошибку с расставлением фокуса. Платье очень красивой длины. Сейчас длина макси в моде, потому что это женственно. Плюс оно заканчивается на самом тонком месте ноги, что делает девушку хрупкой и более женственной. Аксессуары подчеркивают лук, дополняют его. Красивое колье на шее смотрится неплохо, но немного смущает жакет. Он стильный, асимметричный, что делает его актуальным, но в данном луке хотелось бы что-то полегче, хоть он и визуально вытягивает фигуру Оксаны за счет вертикальной линии, но из-за бесформенности он не создает достаточно акцента в зоне талии. А мне бы хотелось в этом образе зону талии ей подчеркнуть. Туфли как яркий акцент выступают, но их можно было поддержать аксессуарами и яркой сумкой, тогда лук хотелось бы разглядывать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Аня Морозова — стилист-имиджмейкер. Она выпускница МГИМО, окончила Британскую высшую школу дизайна (БВШД), а также «Школу дизайна» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Опыт работы — 4 года.

Смотрите также: