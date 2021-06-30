Роскошь белого: Федорова в платье с рукавами-фонариками и длинным шлейфом появилась на съемке

Оксана Федорова около 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». И хоть с короной, о которой мечтают многие девушки, она ходила недолго, для многих брюнетка остается первой красавицей. За это время модель успела выйти замуж и родить двоих детей. При этом в 43 года она обладает стройной фигурой и моложавым видом. Зачастую девушка носит вечерние наряды и посещает балы, а также другие светские мероприятия.

А 30 июня Федорова отправилась на съемки. Она решила похвастаться своим новым образом. Телеведущая позировала в кресле в роскошном белом платье с принтом. Наряд с модными рукавами-фонариками и длинным шлейфом. Платье подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. Оксана также сделала легкие локоны и нежный макияж с акцентом на губы. Она грациозно позировала перед камерой.

«Работа идет полным ходом. Съемка для проекта рекорды России», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что Федорова словно сошла с подиума. Многие восхитились ее образом. «Шикарное платье Оксана, невероятно красиво выглядите», «Платье изумительное!», «Очень милая женщина», «Wow, как красиво», «Как всегда, очень красивая женщина», «Ваша элегантность завораживает», «Словно фея», «Летняя королева», «Ох, какая роскошная», «Вас молодит этот образ», — прокомментировали пост подписчики.

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