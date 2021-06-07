Сама нежность: Федорова в кружевной косынке кипенно-белого цвета и нежно-розовом тренче предстала в монастыре

Оксана Федорова посетила Воскресенский Новоиерусалиимский монастырь в городе Истре Московской области, а также историко-художественный музей «Новый Иерусалим».

Ведущая выбрала для этого нежный образ, примерив светло-розовый тренч в его приглушенном варианте, накинутый поверх белого брючного костюма в мелкую полоску. Голову звезда покрыла кружевной косынкой кипенно-белого цвета.

«Замечательно, что этот день совпал с нашей поездкой с курсом в «Новый Иерусалим» на великолепнейшую выставку Брейгелей. Я специально приехала пораньше на службу. Много слышала об этом храме. А потом была замечательная экскурсия нашего педагога по философии искусства. Это особенное чувство, когда мирское совпадает с духовным. Тогда ты действительно готов воспринять гений творчества как дар свыше, а духовную работу — как самое прекрасное творчество на земле. Смотрите в карусели некоторые шедевры. И если будет время, обязательно посетите это место», — поделилась своими впечатлениями Оксана.