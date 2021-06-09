Стильный деним: Оксана Федорова отметилась в модных джинсах с бахромой и куртке оверсайз

Оксана Федорова почти 20 лет назад стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». И хоть корону она носила недолго, для многих поклонников девушка остается первой красавицей. Знаменитой телеведущей уже 43 года. Она растит двоих детей: Федора и Елизавету. при этом девушка часто организовывает балы и другие мероприятия, а также посещает театры и музеи. Она умело подбирает себе образы появления на публике.

С началом лета многие звезды стали готовиться к отпуску. Так Лариса Гузеева сделала новую прическу. А вот Федорова отправилась в салон красоты. На новых кадрах она предстала в стильном монохромном образе. Модель запечатлелась в джинсах широкого кроя с блестящей бахромой на карманах. Такие джинсы актуальны этим летом, утверждают стилисты. Оксана дополнила их джинсовой курткой оверсайз с такой же бахромой и сливочными туфлями.

Мешковатый наряд скрыл ее изъяны фигуры. При этом Федорова распустила волосы и выглядела моложе своих лет за свет молодежного образа из денима. Не так давно в тотальной джинсе отметилась и певица Валерия. Они поддержали тренд, который набирает популярность в этом сезоне.

Поклонники в свою очередь восхитились красотой Федоровой и одарили ее комплиментами. «Как вам красиво, элегантная роскошная», «Очень стильная», «Как классно на вас сидят джинсы», «Виктория Боня недавно такими же джинсами хвасталась», «Вы всегда прекрасно выглядите», — стали писать пользователи Сети.

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