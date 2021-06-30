Так ноги длиннее: Лопырева в черном топе-бюстье и пышной мини-юбке позировала в Бодруме

Виктория Лопырева любит путешествовать. Даже после рождения сына Марка Лео она не перестала совершать частые перелеты. Не так давно девушка впервые за долгое время побывала в России. Он смогла провести время с мужем Игорем Булатовым и посетить разные мероприятия. Каждый раз модель подбирала себе элегантные наряды для появления на публике. А теперь она прилетела в Турцию, где наслаждается теплой погодой и следит за Чемпионатом Европы по футболу.

Обычно Виктория почти весь день проводит на пляже. Она загорает и купается. Но порой девушка даже на отдыхе работает. Накануне она устроила фотосессию в Бодруме. Блондинка предпочла позировать не на пляже, а в поле среди колосьев. Она облачилась в черный топ-бюстье и пышную мини-юбку с подворотом. Наряд подчеркнул ее талию, а также визуально удлинил ноги. Лопырева не удержалась и стала танцевать перед фотографом.

Женственный наряд подчеркнул и загар девушки. Она грациозно двигалась, демонстрируя свою грацию. Недавно в похожем образе белого цвета она устроила дефиле. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами.

«Вика, как можно быть такой красивой?», «Чумовой наряд, надо брать», «Вашим ногам можно только завидовать», «Ну какая лань», «Где вы берете эти вещи? Роскошно», «Не знаю, как вы себя сдерживаете, но танцуете вы круто», «Эта юбка просто шедевр», «Как же вам все идет», — стали писать пользователи Сети.

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