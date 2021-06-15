Летний шик: Лопырева в приталенном алом платье миди с воротником «Клодин» появилась на вечеринке

Виктория Лопырева не так давно приехала в Россию. Почти год она провела в ОАЭ, где успевала не только отдыхать с сыном Марко Лео, но и устраивать фотосессии, вечеринки и фестивали. Теперь блондинка влилась в светскую жизнь столицы. Она посещает футбольные матчи чемпионата Европы. Каждый раз девушка демонстрирует безупречный вкус в одежде.

Накануне Виктория отправилась к подруге, которая не только отметила свой день рождения, но и собрала гостей в шоуруме, где прошел модный показ отечественных дизайнеров. Для такого случая модель облачилась в приталенное алое платье миди с белым воротником «Клодин». Наряд марки Ульяны Сергеенко она дополнила белоснежными туфлями-лодочками и сумкой Hermes. Лопырева не только смогла пообщаться с гостями и насладиться праздником, но и запустить воздушный шарик в небо на удачу.

«Я, пожалуй, первая стала активно продвигать российских дизайнеров в ОАЭ и, в частности, в Дубае и всегда говорила о том, что в нашей стране живет большое количество талантливых людей и дизайнеров в том числе. На фестивале „Матрешка“ мы всегда показываем российских производителей и хотели бы открывать новые имена! Началось это само собой: мне, как человеку с многомиллионной международной аудиторией, все время присылают образцы товаров, в том числе — российского производства. И оказалось, что made in Russia не только не уступает, но все чаще и превосходит западные образцы. Не успеваю отвечать на вопросы: Что это за платье на тебе? А эта сумочка? Где и как это купить? Кто это сделал? Мир стремительно меняется, пора расставаться с привычкой не замечать того, что превосходно сделано у нас!

Убедилась в этом в очередной раз вчера, в день рождения Елены Буграновой, президента Союза русских байеров, собравшей гостей в пространстве нового московского шоурума. Конечно же, были донские раки и отличное донское вино , а еще — показы одежды российских дизайнеров и обсуждение перспектив развития», — поделилась звезда.

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