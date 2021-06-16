Словно статуэтка: Лопырева в алом платье на запах и акцентными рукавами появилась на деловой встрече

Жена Игоря Булатова продемонстрировала элегантный образ. Она принарядилась, чтобы пообщаться с партнером по фестивалю «Матрешка».

Виктория Лопырева недавно вернулась в Россию. Почти год она путешествовала, то находясь в Дубае, то в Турции. Блондинка успела отдохнуть даже на Мальдивах и в Майами. «Мисс Россия — 2003» всегда находит время для работы. Она участвует в фотосессиях и организует разные мероприятия. Последние несколько недель она то приезжает в Москву, то в Санкт-Петербург русская красавица успела отметиться даже на Международном экономическом форуме.

Каждый раз Виктория появляется на публике в женственных нарядах. Чаще всего она отдает предпочтение костюмом и платьям, при этом выбирая нежные цвета. 16 июня девушка отправилась на деловую встречу. Она увиделась с бизнесменом Александром Конинским, который является владельцем компанией Get Jet, предоставляющей частные авиаборта доя перелетов. Лопырева поздравила мужчину с днем рождения и обсудила совместную работу.

Примечательно, что модель проявилась на встрече в алом платье мидакси. Наряд на запах с акцентными рукавами не только подчеркнул ее стройные ноги, но и визуально сделал талию уже. Босоножки на шпильке дополнили ее элегантный образ.

Поклонники восхитились красотой девушки и отметили, что она была украшением этой встречи. «Вика, на вас нельзя налюбоваться», «Это платье словно сшито на вас», «Как вы превосходно выглядите», «Такая стройняшка», Идеальная во всем«, «Просто мужчины рядом с вами робеют», — стали писать пользователи Сети.

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