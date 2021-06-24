Нежность: Виктория Лопырева в белоснежном платье в стиле бэби-долл сделала акцент на ногах

Виктория Лопырева не скрывает, что любит свою родину. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» уже давно не носит свою корону, но остается для многих поклонников первой красавицей. В прошлом году девушка постоянно путешествовала. Она много времени провела в Дубае с маленьким сыном Марком Лео. Но этим летом вернулась в Москву. Она теперь проводит время с мужем Игорем Булатовым и посещает разные мероприятия.

Любимым занятием Виктории остаются фотосессии. Она умело подбирает себе женственные образы. Девушка зачастую носит платья и костюмы. 23 июня модель решила похвастаться обновками. Сначала она устроила фотосессию в нежном топе-бюстье с драпировкой и мини-юбкой с подгибом. Наряд подчеркнул ее загар и длинные ноги. Лопырева грациозно позировала перед фотографом.

Второй образ тоже оказался в белом цвете. Девушка уже дефилировала по улице в мини-платье в стиле бэби-долл с рукавами-колокольчиками. Этот наряд выглядел не менее романтично и тоже позволил показать стройные ноги блондинки.

Поклонники пришли в восторг от летних аутфитов звезды. Многие написали ей комплименты. «Виктория, очень красивое платье», «Такая нежность», «Просто кукольные образы», «Я влюблена в этот топ и юбку», «Какие то сказочные наряды», «Прям принцесса», «Просто и со вкусом», «Налюбоваться нельзя», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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