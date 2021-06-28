«Трендовое решение»: Валерия в серебристом костюме и туфлях-лодочках сделала акцент на стройность

Валерия — частая гостья на вечеринках и светских раутах. Певица всегда любила хорошо выглядеть. Неудивительно, что она постоянно тренируется и может похвастаться стройной фигурой. 53-летняя артистка облачается в женственные образы. Она носит платья, жакеты и юбки макси. При этом иногда звезда позволяет себе одеваться в молодежном стиле, носит джинсы и ботфорты. На фестивале «Жара», который завершился в минувшие выходные, она продемонстрировала несколько модных луков.

больше по теме Вытянула силуэт: Валерия в ультрамодном комбинезоне из денима и на каблуках появилась на красной дорожке Певица продемонстрировала новый образ на третий концертный день фестиваля.

В первый раз на красной дорожке Валерия предстала в платье-сорочке и малиновом жакете, а вот на следующий день певица уже предстала в комбинезоне из денима. Более яркий образ артистка выбрала для выступления. На сцене она предстала не только в белом платье в пол, но и в серебристом брючном костюме с кроп-топом. Образ звезды дополнили туфли-лодочки на шпильке, совпадающие по цвету с нарядом.

Валерия выглядела еще стройнее. Она показала плоский живот и изящные ноги. Аутфит певицы для портала Teleprogramma.pro оценила стилист Элла Маковей.

«Сценический костюм певицы отвечает и законам жанра, и в то же время идет в ногу с актуальными трендами. Светлая ткань с переливами отражает свет софитов и играет блеском. Фасон брючного костюма можно назвать классическим: прямые брюки, удлиненный жакет. А вот кроп-топ, открывающий декольте и живот, — очень смелое трендовое решение. Валерия демонстрирует поклонникам идеальную стройную фигуру и накаченный пресс. Певица не нуждается в камуфлировании недостатков с помощью одежды», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

Смотрите также: