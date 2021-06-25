Вытянула силуэт: Валерия в ультрамодном комбинезоне из денима и на каблуках появилась на красной дорожке

Валерия является одной из самых известных певицы в стране. Она много гастролирует и участвует в разных телепередачах. Уже два сезона певица появляется в жюри шоу «Маска», где не только оценивает участников, но и блистает в ярких нарядах. В 53 года она обладает стройной фигурой и моложавым видом. Артистка любит экспериментировать с образами. Вот уже не первый день в Москве идет фестиваль «Жара». Накануне она там выступила в белом пышном платье.

25 июня в «Крокус Сити Холле» Валерия снова появилась на красной дорожке. На этот раз она решила продемонстрировать летний лук. Певица продефилировала в ультрамодном джинсовом комбинезоне. Спереди наряд выглядел как жакет со вставками и джинсы скинни, но сбоку джинсы плавно переходили в жакет. Образ артистка дополнила босоножками на очень высоком каблуке, зрительно вытянув образ.

В этот день Валерия получила много комплиментов. Вместе с ней на мероприятие пришел Иосиф Пригожин, чтобы поддержать звезды. «Этот наряд очень интересный», «Крой просто шикарный», «Где взять такой комбинезон?», «И как вы на каблуках ходите», — стали писать пользователи Сети. Отметим, что на фестиваль также приехали: Алсу, Наталья Подольская, Юлия Барановская и другие звезды. Этот вечер посвящен творчеству Игоря Николаева и Олега Газманова.

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