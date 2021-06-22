С эффектом стройности: Валерия в полосатом костюме с брюками в пол выступила с Меладзе

Валерия не так давно отметила день рождения. Певице исполнилось 53 года, но она так молодо выглядит, что мало кто решится назвать ее бабушкой. Но как известно, в начале этого года у нее родилась внучка Селин.

На днях Валерия побывала на семейном празднике. Она поздравила дочку Анну с днем рождения. Если именинница была в платье в цветочек, то певица подчеркнула стройность черным комбинезоном. А вот для выступления на сцене с Валерием Меладзе артистка выбрала еще более модный образ. Она облачилась в полосатый костюм оверсайз с брюками в пол, которые актуальны в этом сезоне.

По словам ведущей «Модного приговора», модного эксперта Эвелины Хромченко, такой лук хотя и не очень практичный, но имеет приятный бонус — брюки визуально вытягивают ноги и стройнят. Более того, вертикальная полоска также обладает эффектом стройности. Поэтому Валерия использовала сразу несколько хитростей стилистов, чтобы выглядеть идеально.

Поклонники восхитились броским летним образом певицы. Многие написали ей комплименты. «Какая роскошная», «Костюм просто нереальный», «Вы с годами хорошеете», «Роскошный дуэт с Меладзе», «Брюки до пола, так можно и упасть», — стали писать подписчики.

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