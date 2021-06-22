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С эффектом стройности: Валерия в полосатом костюме с брюками в пол выступила с Меладзе

Певица поддержала сразу несколько трендов.

С эффектом стройности: Валерия в полосатом костюме с брюками в пол выступила с Меладзе
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Валерия не так давно отметила день рождения. Певице исполнилось 53 года, но она так молодо выглядит, что мало кто решится назвать ее бабушкой. Но как известно, в начале этого года у нее родилась внучка Селин.

На днях Валерия побывала на семейном празднике. Она поздравила дочку Анну с днем рождения. Если именинница была в платье в цветочек, то певица подчеркнула стройность черным комбинезоном. А вот для выступления на сцене с Валерием Меладзе артистка выбрала еще более модный образ. Она облачилась в полосатый костюм оверсайз с брюками в пол, которые актуальны в этом сезоне.

По словам ведущей «Модного приговора», модного эксперта Эвелины Хромченко, такой лук хотя и не очень практичный, но имеет приятный бонус — брюки визуально вытягивают ноги и стройнят. Более того, вертикальная полоска также обладает эффектом стройности. Поэтому Валерия использовала сразу несколько хитростей стилистов, чтобы выглядеть идеально.

Валерия и Валерий Меладзе. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Поклонники восхитились броским летним образом певицы. Многие написали ей комплименты. «Какая роскошная», «Костюм просто нереальный», «Вы с годами хорошеете», «Роскошный дуэт с Меладзе», «Брюки до пола, так можно и упасть», — стали писать подписчики.

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