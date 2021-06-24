Акцент на щиколотках: Валерия в платье-сорочке с разрезом и малиновом жакете отметилась на «Жаре»

Валерия в этом году стала бабушкой. У певицы теперь подрастает внучка Селин. Однако даже муж Иосиф Пригожин отмечал, что новый статус не вяжется с его супругой, так как она слишком молодо выглядит. В 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Также артистка не боится экспериментировать с имиджем. Она носит как молодежные образы, так и женственные аутфиты. Звезда умело сочетает наряды, подчеркивая свои достоинства.

больше по теме С эффектом стройности: Валерия в полосатом костюме с брюками в пол выступила с Меладзе Певица поддержала сразу несколько трендов.

Накануне в Москве стартовал фестиваль «Жара». Если первый день Валерия пропустила, то 24 июня приехала в «Крокус Сити Холл». Для такого мероприятия она выбрала лаконичный и элегантный наряд. Певица продефилировала по красной дорожке в черном платье-сорочке с разрезом. Наряд дополнил малиновый жакет оверсайз из шелка и остроносые туфли. Артистка предпочла подчеркнуть свои тонкие щиколотки.

Мгновенно Валерию окружили фотографы, а также ведущие фестиваля. Иосиф Пригожин оценил работу местных диджеев. Он сопровождал супругу на этом мероприятии. К слову, появилась на «Жаре» и Ольга Бузова. Она решила выделиться, надев пышное платье из органзы нежно-розового цвета.

Этот день фестиваля посвящен хитам 2000-х и творчеству Дмитрия Маликова. Открытие прошло со зрителями, а вот остальные четыре дня уже пройдут без публики из-за пандемии и новых ограничений в связи с коронавирусом в Москве.

Смотрите также: