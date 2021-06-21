«Выходные в деревне»: Собчак похвасталась сервировкой стола с икрой, лососем, земляникой и творожком

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится путешествовать. Не так давно она отдохнула в Мексике вместе с мужем Константином Богомоловым. А в последнее время телеведущая много работает. Она успевает не только сниматься в разных проектах, но и вести мероприятия. Еще недавно блондинка ездила в Турцию по работу. А на днях звезда оказалась в настоящей деревне. Она решила показать, что даже там для нее устраивают настоящий банкет.

В соцсети Ксения похвасталась не своим нарядом, а красиво сервированным столом. Для нее собрали свежий урожай, а повар приготовил блюда. Телеведущая показала деревянную дощечку с земляникой, которая была насажена на колосья. А также были поданы бутерброды с салом и икрой, свежий щавель и редиска, салат из помидор и зелени, а еще варенье, творог, закуски с красной и черной икрой, сметана, несколько видов сыра и вареные яйца.

«Прекрасные выходные в деревне или «вся моя жизнь — это шашлык из земляники», — заявила звезда. «Как красиво!» — восхитилась она.

Поклонники удивились тому, что Собчак проводит время в деревне. Однако простые и изысканные блюда на одном столе многих впечатлили. «Барин приехал», «Под икрой сало? Первый раз такое встречаю! Надо попробовать!», «Какая оригинальная подача», «Выглядеть очень аппетитно. Аж слюнки текут», «Очень вкусно! Очень красиво!» — прокомментировали пост подписчики.

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