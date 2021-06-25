«Однозначно ее молодит»: Собчак запечатлелась в небесно-голубом платье макси с рукавами-фонариками

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она регулярно посещает разные мероприятия. К своему гардеробу блондинка относится особенно трепетно. Она всегда любила носить необычные наряды, отдавала предпочтение ретростилю. Однако в последнее время ее образы очень женственные. Поклонники считают, что телеведущая не только похорошела после свадьбы с Константином Богомоловым, но и стала одеваться в более лаконичные наряды.

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Этим летом Ксения носит костюмы и шорты. А накануне она отправилась на встречу с Леонидом Парфеновым и Владимиром Познером, чтобы вступить с ними в дискуссию. При этом блондинка сделала макияж и аккуратно уложила волосы. Она выбрала небесно-голубое нежное платье макси на запах с акцентом на талии и рукавами-фонариками. Наряд с белым узором дополнили нюдовые туфли и сумочка-мешок.

«Я уже подъезжаю. Будут через 15 минут. Начнется большая дискуссия с Леонидом Парфеновым и Владимиром Познером на тему новой этики. Мне кажется, дико интересная тема и кто меня знает, знает насколько я люблю об этом говорить. Надеюсь, мужчины оценят мой костюм голубого голубя. Почему голубя? Не слушайте меня. Я не пила, просто волнуюсь», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие отметили, что образ ей к лицу. А для портала Teleprogramma.pro его оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Ксении однозначно ее молодит. Такое платье не только ее, а любую девушку делает свежее, легче, моложе. По характеру, мы знаем, Собчак — девушка экспрессивная. Характер кроя и принта не стыкуется с ее внутренним миром и интеллектом. Да, он располагающий образ. Но если Ксения заговорит, то всем станет понятно, что это не ее лук, скажем так», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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