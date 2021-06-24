Брюки клеш, мини-платье, блузка оверсайз: Агата Муцениеце показала три модных летних образа

Агата Муцениеце в последнее время много работает. У нее почти нет времени на отдых, так как выходные она посвящает детям. При этом актриса только рада тому, что ее зовут в новые проекты. До развода с Павлом Прилучным она мечтала о такой популярности. теперь девушка старается сделать все, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Она стала выглядеть еще женственнее, а также стала носить мини-платья чаще, чем раньше.

Накануне Агата уже отметилась в сарафане и нежном платье свободного кроя. Теперь она призналась, что устроила шоппинг и похвасталась модными обновками. Девушка заверила, что эти наряды актуальны этим летом. Сначала актриса облачилась в белоснежное кукольное платье свободного кроя с кружевом. Наряд с рукавами-колокольчиками она дополнила сандалиями и пляжной сумкой.

А вот второй образ оказался более практичным. Муцениеце позировала в широких брюках клеш приглушенного голубого цвета и белой блузке оверсайз. Босоножки и розовая сумка-конверт дополнили аутфит. Также артистка примерила сливочные брюки и сумкой в тон и голубую блузку.

«Друзья, как вы уже могли догадаться, у меня сумасшедший график работы и на шоппинг совсем не остаётся времени. Поэтому я открыла для себя интернет-магазины», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что Агата похорошела. Ее образы многие взяли на заметку. «Ну какая красотка», «На 1 фото не узнала — девчонка», «Красотка, глаз не отвести!», «Агаточка, да вы у нас красатулька во всех нарядах», «Агата, какая же вы нежная и красивая девушка», «Очень хорошо! Вам идет все!», «Говорят одежда красит человека, но с вами это наоборот, вы красите своей фигурой и красотой», — прокомментировали пост подписчики.

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