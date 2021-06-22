Муцениеце в асимметричной юбке и на шпильках появилась с внуком Пугачевой на ковровой дорожке

Агата Муцениеце многим знакома еще по сериалу «Закрытая школа». Тогда к ней пришла слава и любовь. Она 10 лет прожила в браке с коллегой Павлом Прилучным. Влюбленные казались идеальной парой, но в итоге расстались. Даже ради детей супруги не стали сохранять брак. Если первое время актриса переживала, то теперь она уже с улыбкой говорит об экс-муже. Актриса похудела, сменила имидж и снялась в новых проектах.

Также Агата снова озвучила одного из персонажей в мультфильме «Рок Дог-2». Она была очень рада этому событию. 22 июня девушка посетила закрытую премьеру мультипликационной картины. Для такого случая она выбрала комфортный стиль. Актриса облачилась в белую футболку и черную асимметричную юбку, подчеркнувшую ее стройные ноги. Босоножки на каблуке дополнили образ и зрительно вытянули силуэт.

На мероприятии Муцениеце появилась с Никитой Пресняковым. Внук Аллы Пугачевой поет и играет на гитаре. Он тоже озвучил одного из персонажей. Сын Кристины Орбакайте облачился в джинсы, футболку и яркую рубашку.

Позже перед публикой Агата произнесла речь. Она поделилась своими эмоциями и поблагодарила тех, кто пришел. Поклонники, в свою очередь, восхитились тем, как выглядела актриса. Многие одарили ее комплиментами. «Агата, кака хороша», «Очень милая», «Ножки красивые», «Просто классная и стильная», «Такая своя, очень нравитесь», — стали писать пользователи Сети.

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