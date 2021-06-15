Женственность забыта: Муцениеце в «рваных» широких джинсах скрыла талию под безразмерной футболкой

Многие поклонники не раз говорили о том, что, расставшись с «мажором» Павлом Прилучным, актриса из фильма «Тобол» только похорошела. Сама Агата Муцениеце вспомнила, как ее соведущий в программе «Голос. Дети» на Первом канале отреагировал на известие о ее разладе с мужем. Тогда шоумен Дмитрий Нагиев подметил, что «развод продлевает жизнь». Однако это решение далось актрисе непросто. Позже она рассказывала, что Прилучный убеждал ее в искренности своих чувств. Но его действия, по словам Агаты, расходились со словами.

Тем более, что Павел перестал скрывать роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. А самой Муцениеце приписывали отношения с режиссером Климом Шипенко. Все слухи Агата опровергла, только посмеявшись над своим вымышленным романом с женатым мужчиной. Эта дорожка, как говорила актриса, для нее табу.

Стоит отметить, что Агата Муцениеце не всегда отдает предпочтение женственным аутфитам. Так, к примеру, на отдыхе она оделась в молодежном стиле, который едва ли можно назвать элегантным и утонченным. Актриса примерила безразмерную футболку с Элвисом Пресли и «рваные» широкие джинсы. Талию и особенности фигуры Муцениеце умело скрыла, подобрав к луку практичные кроссовки и имиджевые очки.

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