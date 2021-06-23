«Молодится как!»: Муцениеце в платье свободного кроя в стиле бэби-долл предстала на природе

Актриса весь день провела в компании коллеги Екатерины Волковой. Она даже получила комплименты.

Агата Муцениеце почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным. В прошлом году актриса стала свободной, так как решилась развестись с мужем. Даже ради детей она предпочла не сохранять брак. Теперь звезда кино живет не в доме, а в квартире с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Однако после развода ей стало поступать больше предложений по работе. Более того, девушка не раз ездила на Мальдивы и сменила имидж.

Теперь Агата выглядит более женственно, по мнению поклонников. Сама актриса признавалась, что пока ей непривычно носить короткие платья. Однако именно такие наряды она выбирает все чаще. 23 июня девушка весь день провела на природе, где проходили съемки с Екатериной Волковой. Она примерила сначала платье с пышными рукавами. Потом Муцениеце уже позировала у озера в платье свободного кроя. Наряд небесно-голубого цвета с рукавами-фонариками имел талию ампир.

Актриса подчеркнула стройные ноги. При этом она скрыла область живота. Агата также сделала игривую прическу с пучками-розочками.

«Друзья, смотрите! Я выгляжу как девочка, которая летом себя нормально чувствовала, бегала во дворе, играла! А она работала», — стала она шутить, общаясь с подругой. «Смотрите, молодится как! Хвостики сделала!» — ответила ей девушка. «Я же с тиктокерами общаюсь. Видишь, похудеть не могу», — пожаловалась артистка, жуя.

А вот поклонники посчитали, что Муцениеце прекрасно выглядит. Более того, кукольный образ актрисы они назвали идеальным. Многие одарили ее комплиментами. «Очаровательная», «Как вам идут платья», «Зачем худеть? Вы красотка», «Роскошный образ», «Летняя жрица», «Очень миленькая», — стали писать подписчики.

Смотрите также: