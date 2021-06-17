«Маленький принц»: Лопырева в «рваных» джинсах с модными подворотами запечатлелась с сыном

Недавно Виктория Лопырева вернулась в Москву. Последние несколько месяцев блондинка жила в Дубае, изредка выезжая оттуда в Майами или на Мальдивы. В России она уже провела ряд деловых встреч и в суете рабочих будней давно не публиковала снимки своего двухлетнего сына.

«Столько сообщений, что вы соскучились по Little Prince Mark Leo. Ловите», — написала Лопырева.

На фото Виктория позировала в «рваных» джинсах, которые подвернула, показав стройные щиколотки.

«Красивые! Какие хорошие! Вы прекрасные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что сына Марка Лео Виктория родила бизнесмен, а теперь и чиновнику Игорю Булатову. В начале этого года мальчику исполнилось два года.

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